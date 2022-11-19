Фото: автомобиль провалился под лед в Якутии

Фото: КримЯкутия

В соцсетях и пабликах распространяется фотография автомобиля, застрявшего на водном объекте. Судя по всему, он провалился колесами под лед.

Как пишет телеграм-канал «КримЯкутия», это произошло на переправе Соттинцы — Кангалассы через реку Лену. Когда случилось ЧП — неизвестно. Фотография опубликована в 00:38 ночи 19 ноября.

Что стало с пассажирами и водителем, также остается загадкой. Но по цепочке следов, ведущих от машины на фото, можно предположить, что они выбрались из автомобиля и покинули место происшествия.

В оперативной сводке на сайте МЧС Якутии сообщается, что за последние двое суток на водных объектах республики не было зарегистрировано происшествий.

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