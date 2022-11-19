В якутском селе Чурапча на теплотрассе произошел прорыв

Фото: пресс-служба МинЖКХ Якутии

В пятницу, 18 ноября, на подземном переходе у переулка Спортивный в селе Чурапча произошел прорыв на теплотрассе, сообщает пресс-служба МинЖКХ Якутии.

Под ограничение теплоснабжения попали 27 частных домов, два многоквартирных дома и детский сад.

Аварийная бригада — 14 человек и четыре единицы техники — приступила к замене трубопровода. Сварочные работы завершили в 23:30 и в 02:20 произвели запуск перекрытого участка теплотрассы.

На данный момент теплоснабжение домов и объектов, попавших под ограничение, производится в штатном режиме.

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