В Якутии за сутки выявили 50 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 19 ноября в Якутии выявили за сутки 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 27 заболевших ковидом. В Мирнинском и Среднеколымском районах зафиксировали по три случая заражения, в Алданском, Верхневилюйском, Жиганском, Ленском, Намском и Усть-Алданском — по два, в Абыйском, Нюрбинском, Таттинском, Усть-Майском и Хангаласском — по одному.

За сутки в больницы госпитализированы восемь человек с COVID-19, выздоровели 20.

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