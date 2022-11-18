В Якутии начали производить палатки и костюмы, невидимые для тепловизоров

Фото: "Хоту-Тент"

Компания «Хоту-Тент» из Якутии начала производство «невидимых» палаток и плащей – они не отображаются на тепловизорах. Снаряжение производится из нанокомпозитного материала.

«Мы создали из нашего материала снайперские костюмы, палатки. Сейчас ведем переговоры для того, чтобы делать наблюдательные пункты для снайперов, универсальные тенты для танков. Мы активно расширяемся, заказы идут. Примерно тысячу изделий в неделю должны сделать, увеличиваем темпы», — рассказал глава военного отдела компании Дуолан Андреев.

Ранее «Хоту-Тент» уже направила в зону СВО первую партию спальников, пошитую для якутских бойцов. Они водо- и ветронепроницаемые, и изготавливались при участии неравнодушных волонтеров.

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