В Якутии пройдет юбилейный чемпионат республики по шахматам

Фото: правительство Якутии

В Якутии завтра, 19 ноября, стартует юбилейный чемпионат по шахматам. Он пройдет в республике уже в 80-й раз – соревнования будут идти вплоть по 27 ноября.

В мужском дивизионе будут участвовать 12 шахматистов, в том числе действующий чемпион Якутии – 17-летний Денис Назаров. С ним посоревнуется 5-кратный чемпион республики Дмитрий Егоров, экс-чемпион Роман Ганжуров и другие.

В женской секции сыграют 10 участниц, в том числе победительница Всероссийских соревнований среди студентов Нюргуяна Баишева, 5-кратная действующая чемпионка республики Туйара Адамова и чемпионка ДФО Евдокия Избекова.

Тройка призеров-мужчин, а также золотой и серебряный призеры в женской категории отправятся на чемпионат ДВФО 2023 года.

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