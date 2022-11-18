В Якутске будут ежедневно ловить выезжающих на лед Лены водителей

Фото: мэрия Якутска

Власти Якутска организовали ежедневные рейды по реке Лена. Чиновники вместе с полицией будут ловить тех, кто устраивает несанкционированные ледовые переправы в районе участка Якутск–Нижний Бестях. С населением будут проводиться разъяснительные беседы, а нарушителей оштрафуют за выезд на лед.

«До официально организованной ледовой переправы нет гарантии безопасной толщины льда, отсутствие промоин, трещин, наледей, припорошенных снегом. Поэтому мы призываем автомобилистов не допустить несанкционированных выездов на лед. Это может стать причиной провала транспортных средств под лед и гибели людей», – отметили в МЧС.

Ранее Минтранс Якутии установил сроки открытия ледовых переправ через реку Лену. На участке Якутск — Нижний Бестях до 5 января можно будет проезжать только на авто весом до 10 тонн, до 13 января — до 20 тонн, до 20 января — до 30 тонн и до 5 февраля — до 40 тонн. При этом сроки открытия переправы назвать пока не готовы – из-за теплой погоды их могут перенести на более поздний, чем обычно, срок.

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