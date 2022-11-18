С 21 ноября в Якутске возобновляется движение автобусов по улице Ильменская

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске с 21 ноября будет возобновлено движение общественного транспорта по улице Ильменская, сообщает пресс-служба мэрии города.

На улице завершены ремонтные работы на участке от улицы Чайковского до улицы Билибина.

Маршрутные автобусы № 15, 25, 41 будут осуществлять движение согласно утвержденным схемам движения.

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