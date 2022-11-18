Бригада охотников выедет на поимку волков, задравших лошадей в Усть-Алданском районе Якутии

Фото: t.me/murusahargata

Для поимки волков, задравших двух лошадей у села Соттинцы Усть-Алданского района, создана специальная бригада из числа охотников, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

Они выедут на двух снегоходах. Волчатникам выдали разрешение на регулирование численности хищников и орудия лова — капканы и трос для петель.

Напомним, накануне, 17 ноября, в соцсетях и пабликах распространились фото и видео лошадей, на которых напали хищники. Одна лошадь погибла, вторая была еще жива, но у нее зияла огромная рана на боку. Автор видео утверждал, что только что оттуда убежали волки, завидев людей.

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