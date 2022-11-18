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НовостиОбщество18 ноября 2022 8:30

Прогноз погоды в Якутске на субботу, 19 ноября

Днем 19 ноября в Якутске ожидается небольшой снег
Мария МАКАРОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

19 ноября температура воздуха в столице республики достигнет минус 21 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой снег, ветер западный 3-8 м/с. Ночью -24-26°, днем -21-23°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 25 градусов, ветер 1 м/с.

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