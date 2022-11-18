В Якутске злостная нарушительница ПДД сбила насмерть пешехода

Фото: ГИБДД Якутии

В четверг, 17 ноября, на автодороге «Нам» в Якутске произошел смертельный наезд на пешехода, сообщает пресс-служба УГИБДД по Якутии.

Женщина ехала на Suzuki SX4 в сторону Якутска и около 8 часов вечера на 25-м километре подъездной дороги микрорайона Кангалассы сбила 46-летнего мужчину. По словам водителя, пешеход находился на проезжей части.

В результате наезда мужчина умер на месте. Авария произошла в темное время суток, световозвращающих элементов на одежде погибшего не было.

Как установила ГИБДД, стаж вождения женщины — три года. За текущий год ее уже семь раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости. В момент аварии она была трезва.

Материалы переданы в следственный отдел.

Пешеходам напоминают, что согласно п. 4.2. ПДД РФ при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

Они увеличивают видимость пешехода с 25-50 метров до 150-200. Это дает водителю 15-25 секунд для принятия решения.

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