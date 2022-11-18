Первому замминистра здравоохранения Якутии Роману Савину продлили домашний арест

Фото: Сергей ЮДИН

Якутский горсуд 17 ноября продлил домашний арест первого замглавы Минздрава Якутии Романа Савина, следует из картотеки дел. Эту меру продлили еще на три месяца.

Напомним, Романа Савина задержали 24 сентября по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении государственного контракта на закупку медицинских изделий в рамках борьбы с коронавирусом.

Ущерб от его действий бюджету Якутии мог составить более 151 миллиона рублей — следствие считает, что закупка осуществлялась по завышенной цене. Сам чиновник свою вину не признал.

25 сентября судья Якутского горсуда Альберт Горохов поместил его под домашний арест сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 22 ноября 2022 года включительно.

Савину запрещено выходить за пределы жилого помещения, за исключением случаев посещения органов предварительного следствия, суда, медицинских учреждений. А также воспрещается общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почту и пользоваться интернетом.

Роману Савину 38 лет. Он был назначен первым заместителем министра здравоохранения Якутии в ноябре 2021 года. До этого Савин работал в должности заместителя министра.

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