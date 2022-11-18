Глава Минвостокразвития откроет креативный кластер «Квартал труда» в Якутске

Фото: t.me/aisen_nikolaev

23 ноября Якутию с рабочим визитом прибудет министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

В рамках своего рабочего визита Чекунков планирует открыть креативный кластер «Квартал труда».

Также состоится ряд совещаний, где обсудят перспективы развития и финансирования IT-индустрии в Дальневосточном федеральном округе.

А также развитие российских и международных центров искусственного интеллекта, реконструкции объектов нефтебазового хозяйства, реализации горнодобывающих проектов.

Напомним, что открытие «Квартала труда» изначально было запланировано на конец 2021 года. Затем его перенесли на апрель 2022 года. Но сроки сдвинулись сначала на сентябрь, а затем на ноябрь этого года.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, «Квартал труда» станет местом притяжения таких направлений, как кино, анимация, медиа, цифровой контент и дизайн.

Подписано более 70 соглашений о резидентстве. К 2025 году их количество планируется увеличить до 150, благодаря им появится 1259 рабочих мест.

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