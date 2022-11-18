Минтранс Якутии утвердил сроки открытия ледовых переправ через реку Лену

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Минтранс Якутии установил сроки открытия ледовых переправ через реку Лену, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, для переправы Хатассы — Павловск это: до 10 декабря — 3 тонны, до 20 декабря — 20 тонн, до 28 декабря — 30 тонн и до 6 февраля 2023 года — 40 тонн.

Кангалассы — Соттинцы: до 25 декабря — 3 тонн, до 15 января — 20 тонн, до 20 января — 30 тонн и до 15 февраля — 40 тонн.

Якутск — Нижний Бестях: до 5 января — до 10 тонн, до 13 января — до 20 тонн, до 20 января — до 30 тонн и до 5 февраля — до 40 тонн.

Сейчас ПАО ЛОРП продолжает грузовые перевозки барже-буксирным составом в сопровождении ледокола на переправе Жатай — Техтюр. Также пассажирские перевозки осуществляются на судах на воздушной подушке на реке Лене и на реке Алдан.

В Минтрансе Якутии отметили, что в связи с теплой погодой в ноябре на территории республики, сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы на более поздний срок.

За несанкционированный выезд на лед гражданам грозит административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей; должностным лицам — от 20 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

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