В Якутии в третий раз за год родились тройняшки

Фото: пресс-служба Минтруда Якутии

В Перинатальном центре Национального центра медицины состоялась выписка тройни семьи Васильевых из Нюрбинского района, сообщает пресс-служба Минтруда Якутии.

Семья Александры и Владимира 26 октября пополнилась тремя мальчиками, новорожденные чувствуют себя хорошо. Родители дали малышам имена Сандал, Эрчим, Уйгун. В семье Васильевых уже растут две девочки и мальчик.

Фото: пресс-служба Минтруда Якутии

В 2022 году в Якутии родилось уже три тройни, в прошлом году подобное прибавление случилось в пяти семьях.

Отмечается, что детям будут оформлены все полагающиеся выплаты и пособия, связанные с их рождением. Каждый ребенок, родившийся в этом году, получит сертификат на 100 тысяч рублей в честь 100-летия ЯАССР и Года матери. Средства можно направить на обновление жилья, транспорта, образование детей, медицину и отдых.

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