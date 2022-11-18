Якутия и ГТЛК вместе обновят флот для Ленского бассейна

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих подписали соглашение на Транспортной неделе в Москве, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Соглашение касается сотрудничества по обновлению грузового и пассажирского флота для Ленского бассейна.

Согласно нему, правительство Якутии рассмотрит возможность поддержки судостроителей за счет субсидий и госгарантий. В свою очередь, ГТЛК будет способствовать включению проектов судов для Ленского бассейна в перечень финансируемых по госпрограмме «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

В случае предоставления государственного финансирования ГТЛК обеспечит строительство судов и последующую их передачу в лизинг на льготных условиях.

«Изношенность грузовых и пассажирских судов — одна из основных проблем речного флота республики. Мы намерены планомерно обновлять суда за счет субсидий и госгарантий. А благодаря подписанному соглашению ГТЛК обеспечит строительство судов и последующую их передачу в лизинг на льготных условиях», — заявил глава Якутии Айсен Николаев.

В рамках соглашения также заключен договор лизинга на поставку одного скоростного судна на подводных крыльях «Метеор 120Р» для ПАО «ЛОРП». Контракт подписан в рамках программы по развитию лизинга отечественных судов с государственным финансированием.

По словам генерального директора ГТЛК Евгения Дитриха, за 13 лет компания поставила в регион транспорта на 12,8 миллиардов рублей, и намерена только наращивать торговые обороты в дальнейшем.

По информации Минтранса республики, в летнюю навигацию речным транспортом в среднем перевозится порядка 300-350 тысяч человек по 36 транспортным маршрутам. Основной проблемой пассажирских перевозок является предельно высокий износ пассажирских судов. Основное ядро пассажирского флота составляет 32 единиц судов, из которых только 9 единиц не превысили нормативный срок эксплуатации.

В Ленском бассейне внутренних водных путей зарегистрировано 1768 судов различных видов. Средний возраст судов составляет более 41 года при нормативном сроке 24 года. Доля относительно нового флота со сроком эксплуатации до 10 лет составляет менее 11.

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