Житель Коми предстанет перед судом за избиение до смерти якутянина из Усть-Неры

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Республики Коми обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Жертвой стал житель Оймяконского района.

По версии следствия, в августе 2022 года обвиняемый был в квартире знакомого в Усть-Нере. Он был пьян. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт. Гость схватил пустую бутылку и нанес не менее шести ударов по голове товарища.

В итоге хозяин квартиры скончался. А на его избивателя завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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