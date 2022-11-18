Якутские врачи рассказали о месячной командировке в ДНР и ЛНР

Фото: Иван ЛУЦКАН

15 ноября в Якутской офтальмологической клинической больнице прошла пресс-конференция с бригадой якутских врачей, командированных в Донбасс, сообщает ЯСИА.

Медики рассказали о гуманитарной миссии, которая продлилась около месяца. Всего в бригаде было десять специалистов: неврологи, УЗИ-специалисты, офтальмологи, кардиологи и рентген-лаборанты.

Как рассказал ее руководитель, главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан, в дальнейшем планируются выезды и в другие города ДНР с обновленным составом врачей.

«Медицина в ДНР очень страдает, там всё стоит с 80-90-х годов. Условно есть только кардиограф. Мы проводили врачам мастер-классы, работали все вместе. С коллегами мы обследовали более 400 человек», — добавил врач-кардиолог Республиканской больницы №2 Филипп Харлампьев.

В Луганскую народную республику врачи приехали перед отъездом в Якутию, чтобы проверить медицинское оборудование. Специалисты выполнили 18 операций.

Самым юным в бригаде специалистов из Якутии оказался аспирант, хирург первой квалификационной категории Якутской республиканской офтальмологической больницы Стефан Георгиев.

«Когда мы поехали в ДНР, впервые услышали взрывы снарядов. Это меняет тебя. Сперва я сомневался насчет командировки, но потом решил, что должен поехать. У меня отец серб, все мои родственники пережили войну. Когда только приехали, мы встретили раненого человека. Даже не успели ни чемоданы распаковать, ни шаблонные материалы достать, сразу оказали ему помощь прямо с порога. Мы работали 14 часов в день, но искренняя благодарность пациентов перекрывала всю усталость. Эта поездка повлияла на каждого из нас», — отметил Стефан Георгиев.

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