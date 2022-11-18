В Якутске в многоквартирном доме на улице Жорницкого произошел пожар

Фото: ГУ МЧС РФ по Якутии

17 ноября около 16:31 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Жорницкого, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Пожарный отряд прибыл на место через четыре минуты. К этому времени из окна первого этажа шел дым. Все жильцы были эвакуированы. Сгорела квартира на площади 25 кв.м. Но пожарным удалось спасти дом.

Фото: ГУ МЧС РФ по Якутии

Причина, виновные и ущерб устанавливаются. Всего к ликвидации были привлечены 54 человека личного состава и 10 единиц пожарной техники.

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