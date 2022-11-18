В Якутии за сутки выявили 52 новых случая коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 18 ноября 2022 года в Якутии за минувшие сутки выявили 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает вице-премьер республики Ольга Балабкина в своем телеграм-канале.

Из них в Якутске зарегистрировали 30 заболевших ковидом. В Ленском районе — пять случаев заражения, в Верхневилюйском — четыре, в Среднеколымском — три, в Мирнинском, Нюрбинском, Хангаласском — по два, в Алданском, Жиганском, Мегино-Кангаласском, Намском — по одному.

За сутки выздоровели 25 человек, в больницы госпитализированы трое.

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