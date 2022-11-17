В Якутске выпустили аптечные дисконты для семей мобилизованных

Фото: мэрия Якутска

Власти Якутска напечатали партию дисконтных карт, предназначенных для семей мобилизованных. Они получат 10% скидку в «Аптеках Якутска». Карты уже передали властям районов, которые распределят их по семьям.

«С 17 ноября семьи могут обратиться в Управы своего округа и администрации пригородов для получения дисконтных карт. Скидка действует на все виды лекарств и товаров для здоровья», – добавили в мэрии.

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