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НовостиОбщество17 ноября 2022 11:31

В Якутске выпустили аптечные дисконты для семей мобилизованных

Они будут давать 10% скидку на все лекарства
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Якутска

Фото: мэрия Якутска

Власти Якутска напечатали партию дисконтных карт, предназначенных для семей мобилизованных. Они получат 10% скидку в «Аптеках Якутска». Карты уже передали властям районов, которые распределят их по семьям.

«С 17 ноября семьи могут обратиться в Управы своего округа и администрации пригородов для получения дисконтных карт. Скидка действует на все виды лекарств и товаров для здоровья», – добавили в мэрии.

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