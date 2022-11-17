В Якутии перегруженная «Газель» едва не ушла под лед

Фото: "Кримякутия"

В Якутии таксист на «Газели» едва не утопил машину, перебираясь через замерзшее озеро. Он явно перегрузил свое авто, в итоге лед, судя по всему, не выдержал. «Газель» едва не утонула, но была спасена очевидцами.

«Кримякутия» пишет, что опасные маневры происходили возле села Хоро в Олекминском районе. Самостоятельно «Газель» выбраться не могла – машина задней осью ушла в воду. На помощь пришел, судя по всему, напарник таксиста, который лебедкой со второй «Газели» вытянул машину.

Комментаторы отметили, что таксисты явно перегрузили свои машины. Вдобавок, они поторопились и вышли на лед до наступления зимы, что едва не окончилось трагедией.

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