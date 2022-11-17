В Якутии вынесли приговор капитану танкера, который украл топливо с судна

Фото: riverfleet.ru

В Якутии вынесли приговор бывшему капитану танкера «Семен Дежнев». В прошлом году он украл топливо со своего судна. Слил на сторону капитан, не много не мало, почти три тонны бензина.

Топливо принадлежало АО НК «Туймаада-Нефть», и компании пропажа пришлась не по душе. После заявления в органы расследованием занялись сотрудники МВД на транспорте – они вышли на вора и собрали достаточно улик, чтобы направить дело в суд.

Капитан причинил компании ущерб на сумму в 141 тысячу рублей. За это его наказали условным сроком на 2,5 года. Также вор, ожидаемо, лишился своей должности.

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