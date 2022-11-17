В Якутии увеличились налоговые поступления в республиканский и федеральный бюджеты

Фото: Светлана Захарова / 2ГИС

Глава Якутии Айсен Николаев обсудил текущие налоговые показатели с руководителем Управления ФНС России по республикt Владимир Софронов, сообщает пресс-служба правительства региона.

За 11 месяцев 2022 года в консолидированный бюджет республики поступило 146 миллиардов рублей, что на 18% или на 22 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выросли поступления налогов и в федеральный бюджет. За январь – октябрь поступило 17 миллиардов рублей, что на 12,5% больше аналогичного периода 2021 года.

Владимир Софронов рассказал о внедрении в Якутии Единого налогового счета (ЕНС). С внедрением ЕНС станет проще платить налоги: устанавливается единый срок уплаты, два реквизита в платежном поручении (ИНН и сумма). Единое сальдо расчетов не позволит начислить пени при одновременном наличии у налогоплательщика недоимки и переплаты по разным налогам.

Справка «КП»:

С 1 января 2023 вступают в силу изменения в Налогового кодекс России, которые вводят такие понятия, как Единый налоговый платеж, Единый налоговый счет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журн алистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.