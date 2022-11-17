Прогноз погоды в Якутске на пятницу, 18 ноября

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Днем 18 ноября в столице республики температура воздуха поднимется до минус 21 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой снег, ветер восточный 3-8 м/с. Ночью -27-29°, днем -21-23°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 32 градуса, ветер 1 м/с.

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