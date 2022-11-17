70% выпускников Якутского медколледжа уже нашли работу в больницах Якутии

Фото: пресс-служба Минздрава Якутии

В этом году дипломы среднего профессионального образования получат 552 выпускника Якутского медколледжа, и уже 70% из них распределены в медицинские учреждения Якутии, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

С городскими и республиканскими медорганизациями заключили предварительные договора трудоустройства 152 студента, с районными больницами — 232 студента.

Предварительное распределение выпускников Якутского базового медицинского колледжа, которые окончат обучение в 2023 году, было организовано в эти дни. Дополнительно Центр занятости предоставил будущим медицинским работникам места для трудоустройства в учреждениях УФСИН Якутии, в образовательных учреждениях (детских садах, школах) и иных организациях.

Якутский базовый медицинский колледж также открывает свои филиалы в районах республики, тем самым готовя специалистов среднего медицинского персонала сразу на местах. А министерство здравоохранения и министерство образования республики ежегодно увеличивают квоты для обучения медсестер и фельдшеров.

Кроме того, в Якутии действует программа «Земский доктор/фельдшер», в которой выпускники колледжа тоже могут принять участие. По программе предусмотрены единовременные компенсационной выплаты в размере 1 миллиона рублей для фельдшеров, выехавших работать в сельские населенные пункты, а также 500 тысяч рублей для фельдшеров, выехавших в города с населением до 50 тысяч человек.

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