Якутия открыла опорные пункты для связи с военнослужащими в четырех регионах страны

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Единый координационный центр Якутии в Москве за первый месяц работы сформировал территориальные опорные пункты в четырех регионах страны. Об этом сообщил на брифинге руководитель единого координационного центра (ЕКЦ), постоянный представитель республики при президенте РФ Андрей Федотов.

По его словам, опорные пункты открыты ближе к местам боевых действий.

«Они развернуты в Донецкой Народной Республике, Республике Крым, в Ростове. Это позволит нам быстрее реагировать на запросы бойцов, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения, в зоне СВО», — отметил Андрей Федотов.

Территориальные опорные пункты Якутии ведут работу по материально-техническому снабжению подразделений российской армии, где служат военнослужащие из Якутии, передает пресс-служба главы и правительства республики.

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