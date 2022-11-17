Задержанные из-за тумана рейсы прибыли в аэропорт Якутска

Фото: ЯСИА

Два рейса компании «Аэрофлот», задержанные из-за метеоусловий в аэропорту Якутска, днем 17 ноября прибыли в столицу республики, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Рейс СУ 1770 авиакомпании «Аэрофлот», перенаправленный 16 ноября в аэропорт Нерюнгри (Чульман), прибыл в аэропорт «Якутск» в 13:16.

Рейс «Аэрофлота» от 17 ноября, вылетевший из Шереметьево с задержкой, прибыл в Якутск в 13:22.

Ранее сообщалось, что 17 ноября аэропорт Якутска, несмотря на сильный туман, работает в штатном режиме. Расписание рейсов может быть скорректировано в зависимости от погодных условий.

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