Прокуратура выявила 1800 нарушений при подготовке к отопительному сезону в Якутии

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Климат Якутии требует особого внимания к подготовке к зиме. Системный надзор в этой области выявил 1,8 тысяч нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Прокуроры контролируют наличие достаточного объема топлива, погашение задолженностей по коммунальным услугам, учет бесхозяйных объектов ЖКХ, а также даются оценку всем аварийным ситуациям на объектах тепло и электроснабжения.

За время подготовки к отопительному периоду 2022-2023 годов в Якутии выявлено 1,8 тысяч нарушений, принято около 2 тысяч мер реагирования, к ответственности привлечено 655 лиц.

На территории региона к осенне-зимнему периоду подготовлены 1164 котельных, 4 858 километра тепловых, 1 531 км водопроводных и 762, 5 км. канализационных сетей, а также свыше 2 тысяч социальных объектов и порядка 40 тысяч жилых домов.

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

На сегодняшний день все 45 районов Якутии получили паспорта готовности к отопительному сезону.

Проверки в этой сфере продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Шесть муниципалитетов Якутии не получили паспорта готовности к зиме Им предписали устранить замечания до 15 ноября (подробнее)

Все районы Якутии готовы к отопительному сезону Они получили паспорта готовности (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журн алистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.