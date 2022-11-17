В Якутске телебашня окрасится фиолетовым во Всемирный день недоношенных детей

Фото: Андрей СОРОКИН

17 ноября филиал РТРС включит фиолетовую подсветку на главной телевизионной башне региона в поддержку Всероссийской социальной акции «Мне не фиолетово».

Подсветка на башне Якутска будет с 17 до 18 часов. Акцию проводит ежегодно проводит благотворительный фонд «Право на чудо». Она проходит в честь Дня недоношенных детей, который отмечается 17 ноября во всем мире.

Акция проходит чтобы повысить осведомлённость о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей. Фиолетовый цвет символизирует надежду, сострадание и открытость.

Вместе с Якутском в фиолетовый цвет окрасятся башни РТРС в Костроме, Твери, Казани и других городах.

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