Жителей Якутии приглашают поучаствовать в «Большом дальневосточном квесте» и выиграть путешествие

Виды Камчатки, Сахалина, Бурятии и Приморья, которые могут посетить победители "Большого дальневосточного квеста" по бесплатной путевке. Фото: quest.ddv.moscow

Якутяне могут принять участие в «Большом дальневосточном квесте», в котором можно выиграть путевку в один из регионов Дальневосточного федерального округа, сообщает пресс-служба правительства республики.

Квест проводится в рамках Дней регионов Дальнего Востока, которые проводятся в Москве. «Большой дальневосточной квест» стартует 21 ноября в онлайн-формате.

Его участником может стать любой гражданин России старше 14 лет. Для этого этого нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия, ответить на вопросы викторины, выполнить творческое задание по секретному коду, размещенному в соцсетях, и принять участие в онлайн-игре.

Победители будут объявлены 9 декабря. Набравшие наибольшее количество баллов будут награждены путевками на двоих в один из 8 регионов Дальнего Востока: Амурскую область, Камчатский край, Магаданскую область, Приморский край, Республику Бурятия, Республику Саха (Якутия), Сахалинскую область и Хабаровский край.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Наш регион в 4-й раз примет гостей. Победители 2021 года Нина и Александр Романовы из Магадана приезжали в республику летом 2022 года в сопровождении регионального туристического центра «Чучуна». За неделю туристы посетили Национальный парк «Ленские столбы», комплекс «Царство вечной мерзлоты», ледник Булус, водопады Курулуур, горы Турук Хая.

По словам гостей из Магадана, Якутия оставила неизгладимые впечатления, ничем не уступая c такими популярными туристическими регионами, как Байкал, Карелия, Камчатка.

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