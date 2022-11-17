В Якутии техническое обследование деревянных домов будут проводить в рамках капремонта. Фото: KP.RU

Депутаты Госсобрания Ил Тумэн поддержали предложение о техническом обследовании деревянных многоквартирных домов. Соответствующие поправки внесены в республиканский закон о капремонте на XXXX пленарном заседании, сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики республики.

Главная цель этих поправок – не допускать излишнего износа деревянных домов и своевременно признавать их аварийным. Для этого обследование технического состояния таких зданий будет проходить в рамках капитального ремонта. Как отметили в ведомстве, это решение также повысит финансовую устойчивость региональной системы капремонта.

– В настоящее время у 680 из 988 деревянных домов, включенных в региональную программу капремонта, рекомендуемый срок эксплуатации превысил 30 лет, что влечет угрозу жизни и безопасности граждан, проживающих в таких домах. Это поможет муниципальным образованиям решить вопрос в части признания домов с высоким износом аварийными, – сказал ранее министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов.

Изменения в региональный закон о капремонте включают положения в части уточнения услуг и видов работ по капитальному ремонту общего имущества дома.

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