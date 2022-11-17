После выволочки главы Якутии на объектах Усть-Алданского района собираются увеличить количество работников

Фото: пресс-служба правительства Якутии
На строительстве спорткомплекса и школы в селе Борогонцы, которые возводятся в рамках реализации нацпроектов, увеличат количество работников и техники.
Такое решение принято в ходе рабочей поездки в Усть -Алданский район первого вице-премьера правительства Якутии Кирилла Бычкова, сообщает пресс-служба правительства республики.
– В Усть-Алданском улусе строится несколько объектов в рамках реализации национальных проектов, а также несколько объектов по проекту комплексного развития сельских территорий. На все вопросы подрядчиков были даны ответы и сегодня есть четкий план для того, чтобы выдержать сроки и ввести эти объекты до конца этого года, – отметил Бычков.
Фото: пресс-служба правительства Якутии
Напомним, что 11 ноября глава Якутии Айсен Николаев публично отчитал своих подчиненных за срывы сроков строительства школы и спортивного комплекса в Борогонцах, а также ряда врачебных амбулаторий в селах республики.
Устные замечания вынесены председателю правительства Андрею Тарасенко, зампредам Кириллу Бычкову, Ольге Балабкиной, Сергею Местникову и министру здравоохранения Лене Афанасьевой. А министр строительства Павел Кылатчанов получил выговор.
В Усть-Алданском районе должны были ввести многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс по нацпроекту «Демография» и школу на 450 мест по нацпроекту «Образование».
Они оба сильно отстают по срокам. Задержка ввода спорткомплекса связана со сроками поставки оборудования из-за позднего размещения части закупок. А также с корректировкой проектно-сметной документации. Задержка по срокам введения школы связана с неисполнением условий со стороны поставщика.
На обоих объектах сейчас продолжается строительство. Школу планируется ввести до конца 2022 года. Но у спортивного объекта по-прежнему низкий уровень готовности.
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