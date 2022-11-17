Глава Якутска Евгений Григорьев ответил на вопросы семей мобилизованных Автодорожного округа

Фото: пресс-служба администрации Якутска

Глава Якутска Евгений Григорьев встретился с родными мобилизованных жителей Автодорожного округа. Мэр ответил на самые актуальные вопросы горожан, сообщает пресс-служба администрации города.

Вместе с Евгением Григорьевым на вопросы о поддержке семьями мобилизованных отвечали народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Дмитрий Семенов, глава управы Автодорожного округа Николай Обоюков, представители городского Центра поддержки семей военнослужащих.

Глава Якутска озвучил перечень действующих мер поддержки участников специальной военной операции. В частности, он сообщил, что семьям участников СВО будут выделены земельные участки, предназначенные на садово-огороднического товарищества.

– Ваши родные, участники специальной военной операции, выполняют важную государственную задачу, а мы обеспечим надежный тыл, – подчеркнул Евгений Григорьев.

Участники встречи подняли вопросы выделения мест в детских садах, социальной газификации, возможности реабилитации, подключения к водоснабжению частных домов. Кроме того, они попросили разъяснить ситуации с невыплатами, а также с отправлением посылок в воинские части, в том числе на линию соприкосновения.

Глава Якутска заверил, что все озвученные проблемы в индивидуальном порядку будут приняты во внимание и будет организована адресная помощь.

Справка «КП»:

Для поддержки семей мобилизованных работает городской Центр поддержки семей военнослужащих, участвующих в СВО по Курашова 1/1.

Время работы Центра: с 09.00 до 18.00 часов без обеда и без выходных.

Контактные телефоны Центра: 8(914)11080-20, 40-88-70.

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