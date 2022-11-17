Солдат из Якутии попал под снаряд миномета и перенес 21 операцию

Мичил Павлов. Фото: администрация Одунунского наслега

Мичил Павлов из села Магарас Горного района Якутии находится в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Он получил ранение на СВО и перенес 21 операцию.

Мужчина ушел добровольцем в июле 2022 года. Во время одной из операций рядом с ним подорвался снаряд миномета. Выстрел, по его словам, был прямой наводкой.

Как результат, у него раскрошились кости ступни, открытый перелом руки, осколок попал в кишки, левый таз раздробился. Солдату сделали множество операций.

Мичилу 33 года. Женат, есть двое детей.

Чтобы помочь своему товарищу, его земляки организуют благотворительную театрализованную постановку «Кыһыл ойуун» (Красный шаман). Она пройдет в эту субботу, 19 ноября, с 17:00 в Театре юного зрителя. Адрес: Якутск, ул. Кирова 25. Все средства пойдут раненому солдату.

Билеты можно приобрести на сайте sakhatuz.ru

Также желающие могут направить средства на счет.

Получатель: Жиркова Прасковья Романовна

Номер счета: 40817810800043623878

Назначение платежа: перевод средств по договору № 5490923231 Жиркова Прасковья Романовна НДС не облагается

БИК: 044525974

Банк-получатель: АО «Тинькофф Банк»

Корр. счет: 30101810145250000974

ИНН при необходимости: 7710140679

КПП при необходимости: 771301001

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