В Якутске осужденный на 20 лет насильник попытался дать взятку сотруднику УФСИН

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутске вынесен приговор по уголовному делу о даче взятки должностному лицу, сообщают пресс-службы прокуратуры и Следкома Якутии.

62-летний мужчина, отбывающий 20-летний срок за изнасилования и насильственные действия сексуального характера, в мае этого года предложил сотруднику УФСИН взятку, чтобы тот принес ему мобильный телефон.

Сотрудник уведомил об этом руководство УФСИН, и в результате проведенных оперативных мероприятий взяткодателя задержали.

Приговором суда подсудимый признан виновным и осужден к наказанию в виде 3,6 лет лишения свободы. С учетом неотбытого срока наказания за ранее совершенные преступления окончательно судом назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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