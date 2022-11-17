В ноябре в Якутске завершится ремонт 40 дворов по дальневосточной программе

Фото Управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха (Якутия).

В Якутии завершается благоустройство 124 дворов и мини-парков в 37 городах и селах, из них 75 объектов в Якутске, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Все работы ведутся по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке», на реализацию которой в 2022 году было предусмотрено 846 миллионов рублей.

Отмечается, что в столице республики 40 общественных пространств будут отремонтированы до конца ноября.

Стартовал республиканский отбор заявок на 2023 год, информирует Управление архитектуры и градостроительства при главе Якутии. Для включения в проект «1000 дворов на Дальнем Востоке» необходимо с 1 по 30 ноября направить заявку на электронный адрес: 1000_dvorov@mail.ru.

С Положением и формой заявок можно ознакомиться на сайте, а также на цифровой платформе One Click Yakutia в разделе «Голосования».

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