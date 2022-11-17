Якутский бульдозерист, задавивший стажера, предстанет перед судом

Фото: СУ СК РФ по Якутии

41-летний житель Якутии обвиняется в гибели человека по неосторожности. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК РФ по Якутии и прокуратура республики.

По данным следствия, в июле 2022 года в Вилюйском районе проводились ремонтные работы на республиканской дороге «Эдьигээн». Во время работы водитель бульдозера не убедился в безопасности маневра и при движении задним ходом совершил наезд на стажера. Пострадавший погиб на месте происшествия.

Фото: СУ СК РФ по Якутии

На жителя села Намцы завели уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело направлено в суд.

Руководству предприятия, где работал бульдозерист, направлено представление о необходимости устранения обстоятельств, способствовавших произошедшему.

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