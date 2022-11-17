Отключения света, воды, тепла и газа в Якутске на 17 ноября

17 ноября в домах по ряду адресов в Якутске временно отключат электро-, водо-, тепло- и газоснабжение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 17 ноября, в некоторых районах Якутска временно прервется подача электроэнергии, воды и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

ЦРЭС предупреждает об отключении электроэнергии:

08.30 – 16.00 – ул. Кржижановского, 28, 28/2.

09.00 – 12.00 – ул. Ойунского, 39, 39/2.

09.00 – 17.00 – ул. Свердлова, 14, ул. Дежнёва, 77 - 85/3, ул. Ильменская, 46-86, ул. Макаренко, 1, ул. Парковая, 44, ул. Винокурова, 47/1-75/1, 79, ул. Бекетова, 33-87, СОТ «Птицевод», 2.

09.30 – 15.00 – ул. Чайковского, 2, ул. Притузова, 6А.

09.30 – 16.00 – ул. Лонгинова, 20, ул. Ильменская, 8, ул. Каландаришвили, 43, ул. Чайковского, 22, ул. 1 Академический пер., 12, ул. 2 Академический пер., 4, ул. Воинская, 1-20/1.

10.00 – 13.00 – ул. Мординова, 1-17, ул. Солдатова, 2-48, ул. Ефимова, 2-13, ул. Тихонова, 4-11, ул. Газомагистральная, 29-43.

10.00 – 16.30 - мкр. Стерх, ул. И. Крафта, Старопокровский тр., кв. Бердигестяхский, СОТ «Росинка».

13.00 – 16.00 – ул. Гастелло, 13, ул. Заложный пер. 7-23, ул. Неустроева, 25-58, ул. Матросова, 56.

13.00 – 17.00 - СОТ «Пламя», ул. Таёжная.

14.00 – 17.00 – ул. Тимирязева, 47-78, ул. Крупской, 1-83, ул. Л. Чайкиной, 9-16, ул. Чернышевского, 76.

ЯТЭЦ предупреждает об отключении теплоснабжения:

09.30 – 11.00 – ул. Якутская, 23, 25, 27, 29.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях:

- теплоснабжения:

09.30 – 11.30 – ул. Космонавтов, 4, 6.

- горячего водоснабжения:

10.00 – 12.00 – ул. Ново-Карьерная, 10, 12, 17, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 22/2, 23, 25/1, 27, 29, ул. Лонгинова, 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 28, 29, 29/3, 31, 31/1, 31/3, 32/1, 32/3, 32/4, 34, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 40/2, 40/4, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, ул. Чайковского, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, ул. Винокурова, 21, ул. Билибина, 27/1, 50, 21/1, 19/1, 19/2, 19/3, 21/3.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключении газоснабжения:

08.00 – 15.00 – ул. Халтурина, 15/2, 15/1, 15, 13, 13/1, 15/3, 15/4, 11/2, 11, 11к.

08.30 – 11.30 – ул. Лонгинова, 8, 6, ул. Сосновая, 1, ул. Кочнева, 14а.

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