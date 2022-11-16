Глава Якутии назначил еще двух новых заместителей министров

Глава Якутии назначил еще двух замминистров. Ранее стало известно, что указом главы на должность первого замминистра экологии был поставлен Джулустан Хон. Также сегодня прошли назначения в министерство труда и министерство финансов.

Заместителем министра финансов Якутии была назначена Анна Алексеева. Замминистра труда стал Алексей Александров.

Александров в 2000 году окончил Якутскую государственную сельскохозяйственную академию, а в 2017 году – Российскую академию народного хозяйства. Он успел поработать в минэкономики Якутии и пенсионном фонде, а также побывал замглавы «Якутлесресурса». В 2021 году Александрова назначили советником председателя правительства Якутии.

Алексеева в 1999 году окончила Якутский государственный университет им. Аммосова. Она работала в Финансовом комитете Якутска, в секретариате зампредседателя правительства, и в министерстве здравоохранения Якутии. В 2021 году ее назначили заместителем начальника управления финансов ГУП «ЖКХ Якутии».

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