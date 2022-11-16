В Якутске и Алдане появятся стелы «Городов трудовой доблести»

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии планируют разместить в Якутске и Алдане стелы, посвященные их признанию «Городами трудовой доблести». Распоряжение о присвоении этого титула Якутску Владимир Путин подписал вчера, а Алдан наградили еще в прошлом году.

На стелах будут изображены гербы городов, также будет выбит текст с указом президента о присвоении городу почетного звания.

«Сегодня, к сожалению, во многих странах Запада пытаются перечеркнуть итоги войны, приписать победу другим, умаляют вклад советского народа в Великую Победу. Только через воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти мы можем этому противостоять», — отметил Айсен Николаев.

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