Джулустан Хон назначен первым замминистра экологии Якутии

Джулустан Хон. Фото: sakha.gov.ru

16 ноября глава Якутии Айсен Николаев назначил на должность первого заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Джулустана Хона. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Ранее первым замминистра Минэкологии Якутии являлся Семен Яковлев, покинувший пост в октябре этого года.

Хон Джулустан Иванович родился в 1977 году в селе Верхневилюйск Верхневилюйского района Якутской АССР. В 1999 году окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «биология», в 2008 году — Якутскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономика и управление на предприятии (по отраслям)».

Трудовая деятельность

1999-2001 гг. — инженер-геоботаник Института Саха НИИГипрозем;

2001-2002 гг. — заместитель генерального директора по производству ООО «ДальвостокЭкспорт»;

2002-2005 гг. — ведущий специалист управления экономики и финансов министерства охраны природы Якутии;

2005-2011 гг. — главный специалист Департамента АПК и материальных ресурсов, главный специалист, заместитель руководителя Департамента экономики АПК и регулирования закупок для государственных нужд министерства экономического развития Якутии;

2011-2013 гг. — руководитель департамента министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии

2013-2015 гг. — руководитель Секретариата заместителя председателя правительства Якутии администрации главы и правительства Якутии;

2015 г. – и.о. руководителя департамента агропромышленного комплекса и охраны природы Якутии администрации главы и правительства Якутии;

2015-2018 гг. — заместитель руководителя Департамента по лесным отношениям Якутии;

2018-2022 гг. — генеральный директор ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс».

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