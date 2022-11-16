Джулустан Хон назначен первым замминистра экологии Якутии

Джулустан Хон. Фото: sakha.gov.ru
16 ноября глава Якутии Айсен Николаев назначил на должность первого заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Джулустана Хона. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.
Ранее первым замминистра Минэкологии Якутии являлся Семен Яковлев, покинувший пост в октябре этого года.
Хон Джулустан Иванович родился в 1977 году в селе Верхневилюйск Верхневилюйского района Якутской АССР. В 1999 году окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «биология», в 2008 году — Якутскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономика и управление на предприятии (по отраслям)».
Трудовая деятельность
1999-2001 гг. — инженер-геоботаник Института Саха НИИГипрозем;
2001-2002 гг. — заместитель генерального директора по производству ООО «ДальвостокЭкспорт»;
2002-2005 гг. — ведущий специалист управления экономики и финансов министерства охраны природы Якутии;
2005-2011 гг. — главный специалист Департамента АПК и материальных ресурсов, главный специалист, заместитель руководителя Департамента экономики АПК и регулирования закупок для государственных нужд министерства экономического развития Якутии;
2011-2013 гг. — руководитель департамента министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии
2013-2015 гг. — руководитель Секретариата заместителя председателя правительства Якутии администрации главы и правительства Якутии;
2015 г. – и.о. руководителя департамента агропромышленного комплекса и охраны природы Якутии администрации главы и правительства Якутии;
2015-2018 гг. — заместитель руководителя Департамента по лесным отношениям Якутии;
2018-2022 гг. — генеральный директор ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс».
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