В Якутске бухгалтерша похитила 2,6 миллионов рублей у двух предпринимателей

В Якутске бухгалтер похитила 2,6 миллиона рублей у двух предпринимателей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница Якутска обвиняется в двух эпизодах присвоения и растраты 2,6 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия) присвоила

51-летняя женщина работала в фирме, оказывающей услуги бухгалтерского учета. По договору ей доверили вести учёт, составлять и предоставлять товарно-денежные отчёты о движении и остатках вверенного ей имущества.

Пользуясь служебным положением, она систематически обналичивала банковские карты двух предпринимателей. Всего с января по март 2022 года злоумышленница сняла через банкоматы 2 миллиона 660 тысяч рублей. Чужие деньги бухгалтерша потратила на свои нужды.

Заведено дело по части 4 статьи 60 УК РФ «Присвоение или растрата», которое вел Следственной части по РОПД СУ МУ МВД России «Якутское». Оперативное сопровождение вели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Материалы уголовного дела вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.

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