В Намском районе Якутии обустроили набережную в селе Аппаны

Фото: Центр компетенций «Лето Якутия»

Набережную озера Мавра благоустроили в селе Аппаны Намского района, сообщает Центр компетенций «Лето Якутия».

Озеро Мавра находится в центре села Аппаны. Вокруг него расположены все социальные, культурные, административные и торговые объекты.

«Исторически сложилось так, что в бытность массовые мероприятия проходили на этом озере. Осенью устраивался каток, хоккейный корт, зимой устанавливали большую елку, весной в половодье плавали на лодках. Жизнь наслега кипела вокруг этой местности», — говорится в сообщении.

В последние годы местность сильно загрязнилась и постепенно превратилась в болотистое место. Администрация пыталась реанимировать озеро с 2015 года, но из-за отсутствия средств работы не проводились.

Фото: Центр компетенций «Лето Якутия»

Отмечается, что реализовать проект удалось в этом году благодаря двум программам — «Формирование комфортной городской среды» и «1000 дворов на Дальнем Востоке».

Территория была полностью облагорожена. В результате благоустройства здесь обновили существующий мост, проложили тротуарные дорожки вдоль берега, установили освещение и ограждение. На новой набережной появились арт-объект «Аппаны», современная детская площадка, первый в улусе роллердром и воркаут-зона. Также здесь построили сцену и теплый павильон.

Подрядчиком объекта является Владислав Соловьев, автором — архитектор Прокопий Рожин.

По словам Прокопия Рожина, территория изначально была в плохом состоянии, была заболоченной и без конкретной береговой линии.

«Строить на такой территории очень сложно и затратно, но благодаря работе администрации и подрядчика удалось все завершить за один сезон. В дальнейшем этот проект сильно повлияет на качество жизни села, объект будет жить своей жизнью и радовать людей», — добавил он.

Фото: Центр компетенций «Лето Якутия»

Глава села Аппаны Иван Ноговицын отметил, что новая набережная станет круглогодичной: зимой здесь будут кататься на коньках, поставят елку, а летом —кататься на байдарках.

Центр села Аппаны постепенно наполняется новыми общественными пространствами. Рядом с набережной благоустроен сквер победы и построен Дворец культуры.

Напомним, в этом году в Якутии в программу «1000 дворов на Дальнем Востоке» попали 124 дворов и мини-парков, из которых 75 в Якутске.

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