Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
-34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 ноября 2022 8:30

Прогноз погоды в Якутске на четверг, 17 ноября

Ночью и утром в городе ожидается туман
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Днем 17 ноября в Якутске температура воздуха составит до -31 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер ночью слабый, днем юго-восточный 2-5 м/с. Ночью -40-42°, днем -31-33°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -34 градуса, северо-западный ветер 1 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.