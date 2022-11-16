Прогноз погоды в Якутске на четверг, 17 ноября

Фото: KP.RU

Днем 17 ноября в Якутске температура воздуха составит до -31 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер ночью слабый, днем юго-восточный 2-5 м/с. Ночью -40-42°, днем -31-33°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -34 градуса, северо-западный ветер 1 м/с.

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