В Мирном убрали опасный детский аттракцион после вмешательства прокуратуры

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Летом этого года прокуратура города Мирного провела проверку соблюдения прав детей при организации их досуга, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Жительница города за плату предоставляла услуги детского надувного аттракциона, но при этом он эксплуатировался с грубыми нарушениями техники безопасности. Аттракцион не был надежно закреплен, отсутствовало ограждение, препятствующее доступу посторонних лиц к двигателю устройства, в зоне возможного падения и выхода из аттракциона не было смягчающих матов. Были выявлены и иные нарушения.

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

По представлению прокуратуры аттракцион была незамедлительно закрыт.

В настоящее время Арбитражный суд Якутии рассмотрел дело о нарушении исполнителем требований технических регламентов, виновника привлекли к административной ответственности. Решение не вступило в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.