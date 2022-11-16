Открытие «Кластера труда» в Якутске состоится в конце ноября

Фото: пресс-службы правительства Якутии

В конце этого месяца в Якутске ожидается открытие первого в России креативного кластера. «Квартал труда» уже принял первых резидентов, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в эфире канала ГТРК «Саха».

Руководитель республики сообщил, что поиск потенциальных участников кластера стартовал ещё до строительства. Часть из них уже подписали предварительные соглашения об аренде. В числе резидентов анимационная студия Tundra, кинокомпания HitsProd х Detsat, продюсерский центр Семена Ченянова.

«Готовность объекта высокая. Мы его до конца месяца уже откроем. Сегодня десятки заявок на резидентство уже поступили. Есть те, кто уже арендовал помещение. Предполагается, что в «Квартале труда» будет порядка 150 резидентов, что, конечно же, создаст мощный импульс развитию креативных индустрий, которой наша республика в последние годы очень известна всей стране»,– сказал Глава.

В пресс-службе правительства республики напомнили, что получить статус резидента «Квартала труда» может любой представитель креативных индустрий. Для этого нужно заполнить заявку на сайте. Ее рассмотрит экспертный совет, после одобрения составляется соответствующий договор.

Справка «КП»:

«Квартал труда» построен по федеральной программе «Единая субсидия». На проект из федерального бюджета было выделено 1,4 млрд рублей. Это будет первая в России площадка ТОР, созданная специально для продвижения креативных индустрий.

На площади в 14,6 тыс. кв. м., на котором разместятся резиденты, работающие в таких областях, как анимация, кино, компьютерная графика, фото и видеопродакшн, блогинг, креативные агентства, маркетинг и брендинг, дизайнеры, архитектурные и проектные бюро, индустрии изобразительного и исполнительского искусства, образование и другие.

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