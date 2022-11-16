Водителей в Якутии предупредили о сезонном росте числа краж портативных гаражей

Фото: Алексей Рудых / «Эхо столицы»
С наступлением холодов возрастает уровень спроса на портативные гаражи, это в свою очередь приводит к увеличению количества краж «Наташ», предупреждает пресс-служба МВД Якутии.
И чтобы избежать этого, полиция дает водителям несколько простых советов.
Во-первых, пометьте автоодеяло несмываемой краской, а лучше всего напишите на нем госномер своей машины.
Также можно вшить в ткань свою визитную карточку или какой-нибудь другой предмет. Это значительно облегчит процедуру идентификации имущества, если кража все же произойдет.
Во-вторых, старайтесь ставить автомобиль в зоне видимости камер наружного видеонаблюдения.
В-третьих, можно наехать передними колесами на портативный гараж, а потом уже укрыть машину. Так воры не смогут снять автоодеяло.
И в заключение полиция просит водителей не покупать «Наташи» с рук — это лишит злоумышленников рынка сбыта.
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