В Якутске клиент ночного клуба стал жертвой ограбления

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В одном из ночных клубов Якутска произошел грабеж, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Жертвой стал посетитель заведения. Он рассказал, что отдыхал в клубе, когда к нему подошел парень и, применив силу, потребовал у него денег. Мужчина, испугавшись за свое здоровье, перевел грабителю через мобильный банк 10 тысяч рублей.

После чего тот скрылся. А пострадавший обратился в полицию.

Злоумышленника поймали. Как оказалось, ему 19 лет.

На парня завели уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ — грабеж.

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