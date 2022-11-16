В Кардиососудистом центре Якутии впервые провели уникальные операции по эмболизации маточных артерий

Фото: Республиканская больница № 1 — Национальный центр медицины

Медики Якутии впервые провели уникальные операции по эмболизации маточных артерий через артериальный доступ при миоме матки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что эмболизация — это один из современных методов лечения миомы матки. Он малотравматичен и позволяет проводить вмешательство как можно более бережно.

«Операция длится не более одного часа, проводится под местной анестезией, общий наркоз не применяется. Прооперированы четыре пациентки, все операции прошли успешно, по плану», — рассказал главный врач Республиканской больницы № 1 — Национального центра медицины Станислав Жирков.

Фото: Республиканская больница № 1 — Национальный центр медицины

Проведение высокотехнологичной операции стало возможным благодаря современному оборудованию нового Кардиососудистого центра — операцию выполнили с помощью ангиографической установки. Чрезлучевой доступ позволяет пациентам встать на ноги уже спустя два часа после операции, когда как при бедренном доступе соблюдается постельный режим в течение суток.

Впервые провести уникальную операцию помог эндоваскулярный хирург, заведующий отделением эндоваскулярных методов диагностики и лечения Научного Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Дмитрий Акинфиев.

Эксперт подчеркнул, что эмболизация маточных артерий является отличным способом сохранения матки, где раньше таких шансов не было.

«Это малотравматичный и очень щадящий способ. Таким образом удается сохранить женское здоровье огромному количеству женщин», — сказал он.

Операции поставлены в план операций уже в этом году. Кроме того, в дальнейших планах Кардиоцентра еще одна высокотехнологичная операция — по транскатетерной замене аортального клапана. Это малоинвазивная операция по замене поврежденного аортального клапана сердца искусственным, биологическим. Операция проводится через сосуды и не требует разреза грудной клетки.

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