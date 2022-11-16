В Якутии мама из детсадовского родкома перевела мошенникам все деньги группы на новогодние подарки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница поселка Чульман Нерюнгринского района стала жертвой мошенников, решив заказать новогодние подарки в социальной сети, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Молодая мама состоит в родительском комитете группы в детском саду, куда ходит ее сын. Она занималась поиском новогодних подарков для детей. И в социальной сети «ВКонтакте» женщина нашла замечательный, как она думала, вариант.

На странице с подарками было около 30 тысяч подписчиков, среди них даже ее друзья. Поэтому мамочка посчитала поставщиков вполне надежными. Из множества предложений она выбрала самое оптимальное и заказала 22 подарочных набора. Потом спокойно стала ждать, считая, что ее работа почти завершена.

Однако в назначенный срок, 12 ноября, подарки не приехали, а продавец перестал выходить на связь. Тогда женщина проверила номер телефона продавца в приложении, там она узнала, что номер принадлежит мошенникам.

Всего на 24-летнюю маму повис долг перед детсадовской группой в 33 700 рублей.

Полиция предупреждает граждан об активизации мошенников в преддверии новогодних праздников и просит заказывать подарки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов.

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